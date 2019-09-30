В Самаре застройщик построил несколько лишних этажей, чем привлек внимание прокуратуры
Прокуратура Октябрьского района Самары проверила соблюдения ООО "Специализированный застройщик "Великран-Инвест" градостроительного законодательства. Речь идет о строительстве жилого дома в границах Московское шоссе, пр. К. Маркса, ул. Булкина, пер. Тупой, 3-я очередь строительства. Дом строился с привлечением денежных средств участников долевого строительства.
В итоге проверки оказалось, что застройщик самовольно увеличил количество этажей с 26 до 29 этажей без получения разрешительной документации.
- По результатам проверки в адрес руководителя застройщика внесено представление об устранении выявленных нарушений, по результатам рассмотрения которого выявленные нарушения устранены, разрешительная документация получена, - уточнили в прокуратуре Самарской области. - Материалы проверки для рассмотрения вопроса о привлечении застройщика направлены в государственную инспекцию строительного надзора Самарской области.
Уже возбуждено дело об административном правонарушении, оно находится на рассмотрении Арбитражного суда Самарской области.
ИСТОЧНИК KP.RU