В Самаре застройщик построил несколько лишних этажей, чем привлек внимание прокуратуры

СЕГОДНЯ 21:47 2019-09-30T21:47:13+03:00

Дело об административном правонарушении возбуждено и находится на рассмотрении Арбитражного суда Самарской области

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Прокуратура Октябрьского района Самары проверила соблюдения ООО "Специализированный застройщик "Великран-Инвест" градостроительного законодательства. Речь идет о строительстве жилого дома в границах Московское шоссе, пр. К. Маркса, ул. Булкина, пер. Тупой, 3-я очередь строительства. Дом строился с привлечением денежных средств участников долевого строительства.

В итоге проверки оказалось, что застройщик самовольно увеличил количество этажей с 26 до 29 этажей без получения разрешительной документации.

- По результатам проверки в адрес руководителя застройщика внесено представление об устранении выявленных нарушений, по результатам рассмотрения которого выявленные нарушения устранены, разрешительная документация получена, - уточнили в прокуратуре Самарской области. - Материалы проверки для рассмотрения вопроса о привлечении застройщика направлены в государственную инспекцию строительного надзора Самарской области.

Уже возбуждено дело об административном правонарушении, оно находится на рассмотрении Арбитражного суда Самарской области.

ИСТОЧНИК KP.RU