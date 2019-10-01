В Самаре торговец алкоголем ответит перед судом за взятку полицейскому
Мужчина пытался подкупить стража порядка 200 тысячами рублей
Директор ООО хотел избежать наказание за нарушения при продаже алкоголяФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре в ближайшее время предстанет перед судом директор одного из ООО, который попался на даче взятки сотруднику полиции.
- По версии следствия, в июне 2019 года предприниматель передал 200 тысяч рублей полицейскому за непривлечение его к ответственности за нарушения в сфере реализации алкогольной продукции, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.
Недавно следователи завершили расследование уголовного дела в отношении директора фирмы и передали его на рассмотрение в суд Промышленного района Самары.
ИСТОЧНИК KP.RU