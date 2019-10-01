2019-10-01T09:06:59+03:00
Происшествия

Двое самарцев превратили квартиру в нарколабораторию и варили там амфетамин

Уже скоро мужчины предстанут перед судом
Анастасия ФИЛАТОВА
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Дело начинающих наркобизнесменов рассмотрит Октябрьский районный судДело начинающих наркобизнесменов рассмотрит Октябрьский районный судФото: Альберт ДЗЕНЬ
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В Самаре правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении двоих местных жителей. Мужчины, которые ранее уже были судимы, попались на незаконном обороте наркотиков. Они превратили квартиру на улице Ново-Садовой в нарколабораторию и готовили там амфетамин.

- В июле 2018 года мужчины приобрели через интернет прекурсоры массой около 2 кг, специальные химические вещества и оборудование. В дальнейшем они незаконно произвели около 45 грамм вещества, содержащего в своем составе амфетамин, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

В понедельник, 30 сентября, надзорное ведомство утвердило по данному уголовному делу обвинительное заключение. Дело направили на рассмотрение в Октябрьский районный суд Самары.

ИСТОЧНИК KP.RU

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