Настоящая сластена: рыбак из Самары поймал увесистую щуку на мармеладных червей
Рыбак из Самары придумал новый способ, как обмануть речных жителей и подцепить их на крючок. В качестве наживки он использовал червей, правда, выкапывать из земли ему не пришлось. Он просто пошел в продуктовый магазин и купил их. Червей мужчина решил взять мармеладных. Затея самарца увенчалась успехом — любительницу сладкого он все-таки поймал.
Рыбачить мужчина отправился на Волгу в район Васильевских островов. Он думал, что сможет поймать максимум судака, но на необычную приманку клюнула щука.
- Сластена. Но как она сопротивлялась. Сначала под лодку ушла, удочку погнула, - поделился мужчина на своем канале в YouTube.
Вес рыбины мужчина не раскрыл, но, предположительно, она потянула килограмма на четыре.
Щука клюнула на мармеладных червей
ИСТОЧНИК KP.RU