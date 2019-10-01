Настоящая сластена: рыбак из Самары поймал увесистую щуку на мармеладных червей

СЕГОДНЯ 09:42 2019-10-01T09:43:18+03:00

Мужчина выловил из Волги крупную щуку на необычную приманку Фото: Скриншот с видео

Мужчина не ожидал, что такая крупная рыбина клюнет на его приманку

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Рыбак из Самары придумал новый способ, как обмануть речных жителей и подцепить их на крючок. В качестве наживки он использовал червей, правда, выкапывать из земли ему не пришлось. Он просто пошел в продуктовый магазин и купил их. Червей мужчина решил взять мармеладных. Затея самарца увенчалась успехом — любительницу сладкого он все-таки поймал.

Рыбачить мужчина отправился на Волгу в район Васильевских островов. Он думал, что сможет поймать максимум судака, но на необычную приманку клюнула щука.

- Сластена. Но как она сопротивлялась. Сначала под лодку ушла, удочку погнула, - поделился мужчина на своем канале в YouTube.

Вес рыбины мужчина не раскрыл, но, предположительно, она потянула килограмма на четыре.

Щука клюнула на мармеладных червей

ИСТОЧНИК KP.RU