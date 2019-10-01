«Динамо Самара» обыграло «Ухту» во втором матче 3 тура ЧР по мини-футболу

СЕГОДНЯ 09:56 2019-10-01T09:56:53+03:00

Игра, которая прошла в «МТЛ Арене», завершилась со счетом 5:4

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«Динамо Самара» добилось второй победы в третьем туре чемпионата России по мини-футболу. В понедельник, 30 сентября, волжане в «МТЛ Арене» обыграли «Ухту» 5:4. Голами в составе «Динамо» отметились Исламов, Мелконян (дубль), Осипов и Саносян.

- Оба матча прошли в упорной, сложной борьбе. «Ухта» - крепкая, неуступчивая команда, с хорошим подбором игроков. Я уверен, что свои очки «Ухта» ещё наберёт – чемпионат только что стартовал, время, на то чтобы исправить положение есть, - приводит слова игрока самарцев Владимира Саносяна пресс-служба «Динамо».

После пяти сыгранных матчей волжане набрали шесть очков и занимают шестую строчку в турнирной таблице Суперлиги.

ИСТОЧНИК KP.RU