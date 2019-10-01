В Самаре на площади Куйбышева будет три дня работать выставка Халяль

СЕГОДНЯ 09:58 2019-10-01T10:01:31+03:00

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В Самаре с 3 по 5 октября пройдут Волжский инвестиционный саммит и Всемирный день Халяль, которые должны посетить представители более 20 стран мира.

Предполагается, что на Волжский инвестиционный саммит приедут более 500 российских и зарубежных бизнесменов, представителей крупных торговых сетей, эксперты в области финансов из государств Персидского залива, Юго-Восточной Азии и Африки, Великобритании. В рамках саммита, который пройдет в гостинице Lotte, выступят 30 спикеров, в том числе президент Международной Ассоциации Исламского Бизнеса Марат Кабаев, а также основатель и председатель World Halal Day Мохамед Джинна.

Выставка Халяль пройдет на площади Куйбышева. Там десятки компаний представят свою продукцию инвесторам и простым горожанам. В ярмарке, которая продлится три дня, примут участие более 200 экспонентов.

ИСТОЧНИК KP.RU