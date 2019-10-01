2019-10-01T10:01:31+03:00
Общество

В Самаре на площади Куйбышева будет три дня работать выставка Халяль

Свою продукцию на ярмарке представят десятки компаний
Илона МАЙСКАЯ
Поделиться:
На площади Куйбышева уже готовят павильоны для ярмаркиНа площади Куйбышева уже готовят павильоны для ярмарки
Изменить размер текста:

В Самаре с 3 по 5 октября пройдут Волжский инвестиционный саммит и Всемирный день Халяль, которые должны посетить представители более 20 стран мира.

Предполагается, что на Волжский инвестиционный саммит приедут более 500 российских и зарубежных бизнесменов, представителей крупных торговых сетей, эксперты в области финансов из государств Персидского залива, Юго-Восточной Азии и Африки, Великобритании. В рамках саммита, который пройдет в гостинице Lotte, выступят 30 спикеров, в том числе президент Международной Ассоциации Исламского Бизнеса Марат Кабаев, а также основатель и председатель World Halal Day Мохамед Джинна.

Выставка Халяль пройдет на площади Куйбышева. Там десятки компаний представят свою продукцию инвесторам и простым горожанам. В ярмарке, которая продлится три дня, примут участие более 200 экспонентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Экс-тренер «Спартака» Массимо Каррера может возглавить «Крылья Советов»
Новый храм, игровая зона и молитвенные тропы: появилась визуализация концепции паломнического центра под Самарой
Едва не родила в пробке: в Самаре инспектор ДПС помог автомобилю с беременной женщиной добраться до больницы
В Тольятти «Веста» и «Форд» не поделили перекресток: пострадала 14-летняя девочка
В Самаре зрителей после спектаклей будут развозить специальные автобусы
«Они же могут упасть на детей!» в Курумоче на электропроводах повесили кирпичи и чурки
«Динамо Самара» обыграло «Ухту» во втором матче 3 тура ЧР по мини-футболу
Настоящая сластена: рыбак из Самары поймал увесистую щуку на мармеладных червей
Двое самарцев превратили квартиру в нарколабораторию и варили там амфетамин
В Самаре торговец алкоголем ответит перед судом за взятку полицейскому
На строительство ледового дворца спорта в Самаре добавят денег из федерального бюджета
Проломил лобовое стекло: в Самаре женщина на "Калине" отправила в больницу пешехода-нарушителя