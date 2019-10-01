«Они же могут упасть на детей!» в Курумоче на электропроводах повесили кирпичи и чурки

СЕГОДНЯ 10:21 2019-10-01T10:21:25+03:00

Жители поселка переживают, что эти грузы могут сорваться вниз и привести к трагедии

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Жители поселка Курумоч бьют тревогу. Там кто-то повесил на провода ЛЭП кирпичи и деревянные чурки. По их словам, подобные грузы можно наблюдать напротив домов № 3-5 по улице Ново-Садовой в районе перекрестка с Красноглинским шоссе и над пешеходной зоной у входа в школу искусств №3 на проспекте Ленина, 1. Местные жители опасаются, что кирпичи и чурки могут в любой момент упасть на людей.

Кирпичи повесили на провода, которые проходят над пешеходной зоной и проезжей частью

- На проводах висят оттяжки в виде кирпичей или деревянных чурок. Если они упадут на автомобиль или на пешехода, то это может привести к серьезным повреждениям или даже смерти, - рассказал «Комсомольской правде — Самара» один из жителей поселка Курумоч.

По словам мужчины, под этим грузом постоянно проезжают сотни машин и проходят десятки детей, все они подвергаются опасности. Он рассказал, что уже неоднократно обращался к местным властям с просьбой повлиять на ситуацию и устранить нарушения, но пока реакции на его обращения не последовало.

ИСТОЧНИК KP.RU