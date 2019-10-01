2019-10-01T10:38:34+03:00
Общество

В Самаре зрителей после спектаклей будут развозить специальные автобусы

Они будут курсировать по четырем маршрутам
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Автобусы будут ждать пассажиров после каждого спектакляАвтобусы будут ждать пассажиров после каждого спектакляФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Самаре открывается новый театральный сезон. Поскольку спектакли обычно идут по вечерам и заканчиваются довольно поздно, то перед зрителями встает проблема, как добраться до дома. В связи с этим после спектаклей самарцев по традиции будут развозить дополнительные автобусы.

- Чтобы жители и гости Самары могли быстро и безопасно добраться домой, мы устраиваем их развоз после каждого спектакля. Автобусы будут курсировать по четырем маршрутам № 1, 2, 34 и 47, - сообщили в твиттере представители компании «СамараАвтоГаз».

Как отмечает перевозчик, автобусы будут ждать пассажиров возле театра драмы или около театра оперы и балета.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Экс-тренер «Спартака» Массимо Каррера может возглавить «Крылья Советов»
Новый храм, игровая зона и молитвенные тропы: появилась визуализация концепции паломнического центра под Самарой
Едва не родила в пробке: в Самаре инспектор ДПС помог автомобилю с беременной женщиной добраться до больницы
В Тольятти «Веста» и «Форд» не поделили перекресток: пострадала 14-летняя девочка
«Они же могут упасть на детей!» в Курумоче на электропроводах повесили кирпичи и чурки
В Самаре на площади Куйбышева будет три дня работать выставка Халяль
«Динамо Самара» обыграло «Ухту» во втором матче 3 тура ЧР по мини-футболу
Настоящая сластена: рыбак из Самары поймал увесистую щуку на мармеладных червей
Двое самарцев превратили квартиру в нарколабораторию и варили там амфетамин
В Самаре торговец алкоголем ответит перед судом за взятку полицейскому
На строительство ледового дворца спорта в Самаре добавят денег из федерального бюджета
Проломил лобовое стекло: в Самаре женщина на "Калине" отправила в больницу пешехода-нарушителя