В Самаре зрителей после спектаклей будут развозить специальные автобусы

СЕГОДНЯ 10:38 2019-10-01T10:38:34+03:00

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В Самаре открывается новый театральный сезон. Поскольку спектакли обычно идут по вечерам и заканчиваются довольно поздно, то перед зрителями встает проблема, как добраться до дома. В связи с этим после спектаклей самарцев по традиции будут развозить дополнительные автобусы.

- Чтобы жители и гости Самары могли быстро и безопасно добраться домой, мы устраиваем их развоз после каждого спектакля. Автобусы будут курсировать по четырем маршрутам № 1, 2, 34 и 47, - сообщили в твиттере представители компании «СамараАвтоГаз».

Как отмечает перевозчик, автобусы будут ждать пассажиров возле театра драмы или около театра оперы и балета.

ИСТОЧНИК KP.RU