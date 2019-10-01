2019-10-01T11:22:55+03:00
Общество

Едва не родила в пробке: в Самаре инспектор ДПС помог автомобилю с беременной женщиной добраться до больницы

Полицейский включил сирену и проблесковые маячки и сопроводил будущих родителей до роддома [видео]
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Денис Левачев не оставил роженицу и ее мужа в беде и помог преодолеть пробкуДенис Левачев не оставил роженицу и ее мужа в беде и помог преодолеть пробкуФото: ГУ МВД России по Самарской области
Изменить размер текста:

Пробки в Самаре — дело трудное и затяжное, некоторые успевают не только поспать, поиграть в города, но и даже почти родить. Так, недавно житель областного центра вместе с супругой попал в серьезный затор. В какой-то момент у женщины отошли воды, но добраться до больницы в срок они не сами бы не смогли. Пришлось обращаться за помощью к полиции.

- 17 сентября примерно в 17.00 старший инспектор ДПС, старший лейтенант полиции Денис Левачев ехал на патрульной машине по улице XXII Партсъезда. Движение на дороге было затруднено. При очередной остановке в окно его автомобиля постучался мужчина, который взволновано сказал, что у его жены в машине начались роды, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Полицейский не стал медлить и решил сопроводить автомобиль с роженицей до больницы. Он включил проблесковые маячки и сирену и поехал в сторону роддома. К счастью, до медучреждения инспектор ДПС и без пяти минут отец добрались вовремя. Ребенок появился на свет через пару часов.

- Выражаю огромную благодарность сотруднику полиции, который оказал помощь в доставлении жены в больницу, - рассказал в соцсетях мужчина.

В Самаре инспектор ДПС помог роженице добраться до больницы 17.09.2019.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Были готовы принять роды в машине»: в Самаре гаишники помогли беременной женщине добраться до больницы

Включив мигалки, они сопроводили автомобиль с роженицей до Кардиоцентра (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Экс-тренер «Спартака» Массимо Каррера может возглавить «Крылья Советов»
Новый храм, игровая зона и молитвенные тропы: появилась визуализация концепции паломнического центра под Самарой
В Тольятти «Веста» и «Форд» не поделили перекресток: пострадала 14-летняя девочка
В Самаре зрителей после спектаклей будут развозить специальные автобусы
«Они же могут упасть на детей!» в Курумоче на электропроводах повесили кирпичи и чурки
В Самаре на площади Куйбышева будет три дня работать выставка Халяль
«Динамо Самара» обыграло «Ухту» во втором матче 3 тура ЧР по мини-футболу
Настоящая сластена: рыбак из Самары поймал увесистую щуку на мармеладных червей
Двое самарцев превратили квартиру в нарколабораторию и варили там амфетамин
В Самаре торговец алкоголем ответит перед судом за взятку полицейскому
На строительство ледового дворца спорта в Самаре добавят денег из федерального бюджета
Проломил лобовое стекло: в Самаре женщина на "Калине" отправила в больницу пешехода-нарушителя