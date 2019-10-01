Едва не родила в пробке: в Самаре инспектор ДПС помог автомобилю с беременной женщиной добраться до больницы
Пробки в Самаре — дело трудное и затяжное, некоторые успевают не только поспать, поиграть в города, но и даже почти родить. Так, недавно житель областного центра вместе с супругой попал в серьезный затор. В какой-то момент у женщины отошли воды, но добраться до больницы в срок они не сами бы не смогли. Пришлось обращаться за помощью к полиции.
- 17 сентября примерно в 17.00 старший инспектор ДПС, старший лейтенант полиции Денис Левачев ехал на патрульной машине по улице XXII Партсъезда. Движение на дороге было затруднено. При очередной остановке в окно его автомобиля постучался мужчина, который взволновано сказал, что у его жены в машине начались роды, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
Полицейский не стал медлить и решил сопроводить автомобиль с роженицей до больницы. Он включил проблесковые маячки и сирену и поехал в сторону роддома. К счастью, до медучреждения инспектор ДПС и без пяти минут отец добрались вовремя. Ребенок появился на свет через пару часов.
- Выражаю огромную благодарность сотруднику полиции, который оказал помощь в доставлении жены в больницу, - рассказал в соцсетях мужчина.
В Самаре инспектор ДПС помог роженице добраться до больницы 17.09.2019.
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ИСТОЧНИК KP.RU