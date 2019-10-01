Новый храм, игровая зона и молитвенные тропы: появилась визуализация концепции паломнического центра под Самарой

СЕГОДНЯ 11:44 2019-10-01T11:45:48+03:00

Его обустроят на территории сел Ташла и Мусорка

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров раскрыл детали концепции паломнического центра, который должен появиться на территории сел Ташла и Мусорка. Напомним, что на прошлой неделе эту идею благословил патриарх Кирилл.

- Ташлинская обитель — знаменитый духовный центр региона, куда ежегодно приезжают тысячи туристов. Наша задача — сделать это место удобным для каждого, - отметил в своем инстаграме глава региона.

Так будет выглядеть новый храм в ТашлеФото: Instagram.com

Так, в Ташлинском монастыре, где хранится чудотворная икона Божьей Матери «Избавительница от бед», планируется построить новый храм в честь Успения Пресвятой Богородицы. Его площадь составит 529 кв.м, а высота 35 метров. Также там возведут ворота с колокольней, дополнительные помещения для сестер и отдельное здание для паломников.

Что касается святого источника, то на его территории обновят купели и надкладезные сени, обустроят молитвенные тропы, гостевую стоянку и игровую зону для маленьких посетителей. Кроме того, рядом с источником планируется построить православный детско-юношеский образовательный центр. В селе Мусорка власти региона намерены привести в порядок храм Космы и Дамиана с воскресной школой. А между селами — проложить туристические маршруты с навигационными стендами, пешеходными дорожками и арт-объектами.

ИСТОЧНИК KP.RU