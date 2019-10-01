Экс-тренер «Спартака» Массимо Каррера может возглавить «Крылья Советов»

СЕГОДНЯ 11:45 2019-10-01T11:45:58+03:00

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Чемпион России со «Спартаком» итальянец Массимо Каррера может сменить на посту главного тренера «Крыльев Советов» Миодрага Божовича. Об этом сообщает sports.ru со ссылкой на журналиста Василия Конова.

- Перед игрой с «Тамбовом», как говорят, «Крылья» вышли на Карреру с предложением возглавить самарский клуб в ближайшее время. Но тут «Крылья» выиграли 2:0, - сказал Конов. - Предметных переговоров не было, но итальянец идет первым номером в шорт-листе «КС».

Однако в «Крыльях» опровергают информацию о возможном назначении Карреры. По словам генерального директора самарского клуба Виталия Шашкова, в «КС» доверяют Божовичу.

- После игры с «Тамбовом» я уже говорил, что место Миодрага Божовича укрепилось, но оно и не шаталось. Посоветую всем не раскачивать ситуацию с тренером в нашем клубе. Возможное приглашение Карреры? Повторюсь, мы работаем с Божовичем, и точка, - приводит слова Шашкова «Чемпионат».

Напомним, Массимо Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. При нем красно-белые стали чемпионами страны в десятый раз в российской истории.

ИСТОЧНИК KP.RU