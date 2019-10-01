Экс-тренер «Спартака» Массимо Каррера может возглавить «Крылья Советов»
Чемпион России со «Спартаком» итальянец Массимо Каррера может сменить на посту главного тренера «Крыльев Советов» Миодрага Божовича. Об этом сообщает sports.ru со ссылкой на журналиста Василия Конова.
- Перед игрой с «Тамбовом», как говорят, «Крылья» вышли на Карреру с предложением возглавить самарский клуб в ближайшее время. Но тут «Крылья» выиграли 2:0, - сказал Конов. - Предметных переговоров не было, но итальянец идет первым номером в шорт-листе «КС».
Однако в «Крыльях» опровергают информацию о возможном назначении Карреры. По словам генерального директора самарского клуба Виталия Шашкова, в «КС» доверяют Божовичу.
- После игры с «Тамбовом» я уже говорил, что место Миодрага Божовича укрепилось, но оно и не шаталось. Посоветую всем не раскачивать ситуацию с тренером в нашем клубе. Возможное приглашение Карреры? Повторюсь, мы работаем с Божовичем, и точка, - приводит слова Шашкова «Чемпионат».
Напомним, Массимо Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. При нем красно-белые стали чемпионами страны в десятый раз в российской истории.
ИСТОЧНИК KP.RU