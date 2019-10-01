В октябре дачные автобусы Самары будут ходить только по выходным

СЕГОДНЯ 11:58 2019-10-01T11:59:03+03:00

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В Самаре скорректировали график движения дачных автобусов. Теперь они будут ходить только по субботам и воскресеньям. Об этом сообщает департамент транспорта Самары.

- Автобусы будут курсировать к садово-дачным массивам только по выходным до окончания срока перевозок, которое запланировано на 27 октября, - отметили чиновники.

Напомним, что до 30 сентября дачные автобусы ходили еще по средам, пятницам и праздничным дням. В начале сентября время их работы немного изменили. Из-за уменьшения светового дня они начали отправляться из города на час позже, а возвращаться - на час раньше.

ИСТОЧНИК KP.RU