В октябре дачные автобусы Самары будут ходить только по выходным
В Самаре скорректировали график движения дачных автобусов. Теперь они будут ходить только по субботам и воскресеньям. Об этом сообщает департамент транспорта Самары.
- Автобусы будут курсировать к садово-дачным массивам только по выходным до окончания срока перевозок, которое запланировано на 27 октября, - отметили чиновники.
Напомним, что до 30 сентября дачные автобусы ходили еще по средам, пятницам и праздничным дням. В начале сентября время их работы немного изменили. Из-за уменьшения светового дня они начали отправляться из города на час позже, а возвращаться - на час раньше.
ИСТОЧНИК KP.RU