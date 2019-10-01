2019-10-01T11:59:03+03:00
Общество

В октябре дачные автобусы Самары будут ходить только по выходным

Такое расписание будет действовать до конца сезона перевозок
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Дачные автобусы будут ходить до 27 октябряДачные автобусы будут ходить до 27 октябряФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Самаре скорректировали график движения дачных автобусов. Теперь они будут ходить только по субботам и воскресеньям. Об этом сообщает департамент транспорта Самары.

- Автобусы будут курсировать к садово-дачным массивам только по выходным до окончания срока перевозок, которое запланировано на 27 октября, - отметили чиновники.

Напомним, что до 30 сентября дачные автобусы ходили еще по средам, пятницам и праздничным дням. В начале сентября время их работы немного изменили. Из-за уменьшения светового дня они начали отправляться из города на час позже, а возвращаться - на час раньше.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Октябрьске троих подростков наказали рублем за кражу 400 метров кабеля с вагонов
Ехал на пробитых колесах: в Самаре артист-баянист попался пьяным за рулем
В Самарской области построят железнодорожную ветку к ОЭЗ «Тольятти»
Цифровые таланты из Сибири получили 500 тыс. рублей на развитие «умного ЖКХ»
В Самаре у «Ракеты» торжественно откроют новый памятник
Батареи нагрелись не везде: в Самаре теплоэнергеикам поручили быстрее ремонтировать повреждения на трубах
В Самаре завершился фестиваль «Волга театральная»
Самарцев вновь предупреждают о сильном ветре и дожде
В Самарской области по ТВ покажут спектакли финалистов конкурса «Театральное Приволжье»
Самарцы получили бесплатный доступ к 55 тысячам электронных книг
В Самарской области самоходный каток задавил насмерть рабочего
В Самарской области мужчина не смог продать автомобиль из-за долга за газ
«СИБУР Тольятти» стал победителем конкурса «5 звезд. Лидеры химической промышленности»
Ни серпа, ни молота: в областных архивах нашли проект строительства самарской фабрики-кухни 1929 года
Будем здоровы: самарским медикам добавят денег на зарплаты