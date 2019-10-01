Давали сдачу купюрами «Банка приколов»: в Самаре поймали двух мошенниц-тамбовчанок

СЕГОДНЯ 12:14 2019-10-01T12:16:07+03:00

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В Самаре мошенники продолжают обманывать пожилых людей. Как правило, они представляются социальными или медицинскими работниками и похищают сбережения пенсионеров. На днях полицейские задержали двух таких аферисток.

- Девушки встречали пожилых людей на улице рядом с магазинами и рынками. Входили к ним в доверие и под предлогом выплаты соцпособий или оказания медицинских услуг, проникали в дома пенсионеров и похищали их деньги. В одном случае мошенницы выдали женщине в качестве сдачи за медпособие купюры «Банка приколов», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Преступниц задержали на одном из рынков в СамареФото: ГУ МВД России по Самарской области

По данным полицейских, общая сумма ущерба составила более 220 тысяч рублей. Задержать злоумышленниц удалось 27 сентября на одном из рынков города. Ими оказались 39-летние уроженки Тамбовской области. В сумке одной из них стражи порядка нашли медицинские перчатки и банкноты «Банка приколов». Женщины не стали отрицать свою вину.

Полицейские считают, что задержанные могут быть причастны и к другим аналогичным преступлениям. Они просят всех, кто мог пострадать от рук этих мошенниц, сообщить об этом в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8 (846) 373-76-40, 8(846) 262-27-11, 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).

ИСТОЧНИК KP.RU