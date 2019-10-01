В Самарской области пожар в частном доме унес жизни двоих человек

СЕГОДНЯ 12:29 2019-10-01T12:29:36+03:00

На тушение огня у пожарных ушло около часа Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В ночь на вторник, 1 октября, в селе Приволжье Приволжского района произошло ЧП. На улице Советской загорелся частный дом. К сожалению, происшествие не обошлось без жертв.

- Сообщение о возгорании поступило в 23:15 30 сентября. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. В результате происшествия погибли два человека: мужчина и женщина. Их личности сейчас устанавливаются, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

На месте ЧП работали 7 человек и 3 единицы техники. Они потушили возгорание в 00:11. Причина пожара пока не известна.

ИСТОЧНИК KP.RU