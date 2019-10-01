2019-10-01T12:33:33+03:00
Общество

В Самаре добавили миллиарды на строительство Фрунзенского моста и Кассационного суда

Депутаты областного парламента одобрили увеличение расходной части бюджета
Ольга НОВИКОВА
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На продолжение масштабного строительства направят более миллиарда рублейНа продолжение масштабного строительства направят более миллиарда рублейФото: Евгения ВАСИНА
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Бюджет Самарской области на этот год вырос на 6 миллиардов 11 миллионов рублей. Это стало возможно благодаря небольшим целевым поступлениям из федеральной казны – 315 миллионов, а также за счет увеличения налоговых и неналоговых сборов аж на 5,7 миллиардов.

- Большую часть этой суммы обеспечило увеличение налоговых доходов областного бюджета, что свидетельствует об оживлении экономического развития, - считает глава профильного комитета губдумы Габибулла Хасаев.

В первую очередь эти деньги направят на большие стройки. Так, 1,33 миллиарда уйдет на продолжение строительства Фрунзенского моста. Напомним, недавно рабочие приступили к укладыванию там асфальтового покрытия. Почти столько же – 1,13 млрд – пойдет на проектирование и строительство поликлиники в микрорайоне Волгарь и детской поликлиники в Тольятти. 1, 45 миллиардов потратят на завершение реконструкции здания для Шестого кассационного суда. 572 миллиона понадобится на строительство индустриального парка в ОЭЗ «Тольятти», а 735 млн – на ремонт и реставрацию крыш и фасадов многоквартирных домов (в том числе – памятников истории и архитектуры). 200 млн рублей потратят на строительство магистрали по ул. Офицерской в Тольятти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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