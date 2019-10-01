В Самаре выделили 87 миллионов рублей на продолжение строительства метро

СЕГОДНЯ 12:45 2019-10-01T12:45:58+03:00

Деньги предусмотрели в областном бюджете. Их направят на перегоны до «Самарской»

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В бюджете Самарской области предусмотрели дополнительные 87 миллионов рублей на продолжение строительства метрополитена в Самаре. Деньги потратят на перегоны до новой станции «Самарская». Такое решение одобрили депутаты областного парламента на заседании Думы 1 октября.

- В общей сложности бюджет Самарской области на этот год вырос на 6 миллиардов 11 миллионов рублей, - отметил глава профильного комитета губдумы Габибулла Хасаев.

Напомним, также народные избранники одобрили выделение 1,33 млрд на продолжение строительства Фрунзенского мост, 1,45 миллиардов - на завершение реконструкции здания для Шестого кассационного суда и 1,13 млрд – на проектирование и строительство поликлиник в мкрн Волгарь и в Тольятти.

ИСТОЧНИК KP.RU