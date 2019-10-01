2019-10-01T12:52:00+03:00
Общество

Прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнева провела мастер-класс в Самаре

Мероприятие прошло в Самарском хореографическом училище
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Юные воспитанницы не только приняли участие в уроке от балерины с мировым именем, но и смогли задать все интересующие вопросы и получить ценные советы. Фото: Самарское хореографическое училище.Юные воспитанницы не только приняли участие в уроке от балерины с мировым именем, но и смогли задать все интересующие вопросы и получить ценные советы. Фото: Самарское хореографическое училище.
Изменить размер текста:

В понедельник, 30 сентября, в Самарском хореографическом училище мастер-класс дала прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнева. Мероприятие стало возможным благодаря премьере шоу Sleeping Beauty Dreams, которое пройдет 1 октября в Самарском академическом театре оперы и балета.

- Юные воспитанницы не только приняли участие в уроке от балерины с мировым именем, но и смогли задать все интересующие вопросы и получить ценные советы. Встреча стала настоящим вдохновением для ее участников, подарив каждому незабываемые эмоции, - рассказали в Самарском хореографическом училище.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Октябрьске троих подростков наказали рублем за кражу 400 метров кабеля с вагонов
Ехал на пробитых колесах: в Самаре артист-баянист попался пьяным за рулем
В Самарской области построят железнодорожную ветку к ОЭЗ «Тольятти»
Цифровые таланты из Сибири получили 500 тыс. рублей на развитие «умного ЖКХ»
В Самаре у «Ракеты» торжественно откроют новый памятник
Батареи нагрелись не везде: в Самаре теплоэнергеикам поручили быстрее ремонтировать повреждения на трубах
В Самаре завершился фестиваль «Волга театральная»
Самарцев вновь предупреждают о сильном ветре и дожде
В Самарской области по ТВ покажут спектакли финалистов конкурса «Театральное Приволжье»
Самарцы получили бесплатный доступ к 55 тысячам электронных книг
В Самарской области самоходный каток задавил насмерть рабочего
В Самарской области мужчина не смог продать автомобиль из-за долга за газ
«СИБУР Тольятти» стал победителем конкурса «5 звезд. Лидеры химической промышленности»
Ни серпа, ни молота: в областных архивах нашли проект строительства самарской фабрики-кухни 1929 года
Будем здоровы: самарским медикам добавят денег на зарплаты