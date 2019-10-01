Прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнева провела мастер-класс в Самаре

СЕГОДНЯ 12:51 2019-10-01T12:52:00+03:00

Юные воспитанницы не только приняли участие в уроке от балерины с мировым именем, но и смогли задать все интересующие вопросы и получить ценные советы. Фото: Самарское хореографическое училище.

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В понедельник, 30 сентября, в Самарском хореографическом училище мастер-класс дала прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнева. Мероприятие стало возможным благодаря премьере шоу Sleeping Beauty Dreams, которое пройдет 1 октября в Самарском академическом театре оперы и балета.

- Юные воспитанницы не только приняли участие в уроке от балерины с мировым именем, но и смогли задать все интересующие вопросы и получить ценные советы. Встреча стала настоящим вдохновением для ее участников, подарив каждому незабываемые эмоции, - рассказали в Самарском хореографическом училище.

ИСТОЧНИК KP.RU