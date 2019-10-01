Будем здоровы: самарским медикам добавят денег на зарплаты

СЕГОДНЯ 13:05 2019-10-01T13:05:25+03:00

Из областного бюджета на это дополнительно потратят более 800 миллионов рублей

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Самарские депутаты одобрили поправки в бюджет – областная казна пополнилась более чем на 6 млрд рублей. Такое решение приняла губдума 1 октября.

В основном эти деньги пойдут на завершение масштабных строек. Остатки средств направят на социальные нужды. Так, 809 млн рублей потратят на зарплату для медработников, 300 миллионов – на обеспечение жильем многодетных и детей-сирот, 234 млн рублей – на выплаты в связи с рождением ребенка.

- Предусмотрены большие средства на реализацию нацпроекта «Демография», а это поддержка многодетных семей, где родилось трое и более детей, - сказал глава профильного комитета губдумы Габибулла Хасаев

477 млн рублей будет направлено на поддержку спортивных организаций. Немного добавят и на образование - на 64 миллиона рублей закупят 53 «мобильных класса», а на 40 млн рублей – 20 школьных автобусов.

ИСТОЧНИК KP.RU