«СИБУР Тольятти» стал победителем конкурса «5 звезд. Лидеры химической промышленности»

СЕГОДНЯ 13:38 2019-10-01T13:38:57+03:00

ООО «СИБУР Тольятти» – одно из крупнейших предприятий нефтехимического комплекса России по производству синтетических каучуков (бутилкаучук, изопреновые и сополимерные каучуки), а также мономеров, фракций и высокооктановых компонентов для моторных топлив.

Предприятие стало лучшим в трех номинациях: «Здоровье и охрана труда», «Ответственность и партнерство» и «Социальные гарантии и забота».

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Предприятие по производству синтетического каучука «СИБУР Тольятти» стало одним из победителей Всероссийского отраслевого конкурса «5 звезд. Лидеры химической отрасли». Церемония награждения прошла в рамках VII Московского международного химического форума. «СИБУР Тольятти» победил в номинациях «Здоровье и охрана труда», «Ответственность и партнерство» и «Социальные гарантии и забота».

- Участие в конкурсах позволяет понять, на каком уровне находится предприятие по сравнению с другими компаниями химической отрасли. Полученные награды - итог системной работы, которая проводится на предприятии в области охраны труда и здоровья работников, промышленной и экологической безопасности, социальной вовлеченности. Помимо мероприятий на производстве мы активно участвуем в общественной жизни города и региона, инвестируя средства в благотворительные проекты, - отметил директор по охране труда, промышленной безопасности, охраны окружающей среды «СИБУР Тольятти» Ахмет Насыров.

Конкурс проводится второй раз. Экспертами выступают ученые с мировым именем, специалисты из технических и социальных институтов. Они рассматривают 150 показателей в области производства, безопасности, социальной ответственности и экологии. В этом году участниками стали около 300 компаний со всей России, в фиал пробились только 10.

ИСТОЧНИК KP.RU