«СИБУР Тольятти» стал победителем конкурса «5 звезд. Лидеры химической промышленности»
Предприятие по производству синтетического каучука «СИБУР Тольятти» стало одним из победителей Всероссийского отраслевого конкурса «5 звезд. Лидеры химической отрасли». Церемония награждения прошла в рамках VII Московского международного химического форума. «СИБУР Тольятти» победил в номинациях «Здоровье и охрана труда», «Ответственность и партнерство» и «Социальные гарантии и забота».
- Участие в конкурсах позволяет понять, на каком уровне находится предприятие по сравнению с другими компаниями химической отрасли. Полученные награды - итог системной работы, которая проводится на предприятии в области охраны труда и здоровья работников, промышленной и экологической безопасности, социальной вовлеченности. Помимо мероприятий на производстве мы активно участвуем в общественной жизни города и региона, инвестируя средства в благотворительные проекты, - отметил директор по охране труда, промышленной безопасности, охраны окружающей среды «СИБУР Тольятти» Ахмет Насыров.
Конкурс проводится второй раз. Экспертами выступают ученые с мировым именем, специалисты из технических и социальных институтов. Они рассматривают 150 показателей в области производства, безопасности, социальной ответственности и экологии. В этом году участниками стали около 300 компаний со всей России, в фиал пробились только 10.
ИСТОЧНИК KP.RU