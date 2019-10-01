2019-10-01T13:40:27+03:00
Общество

В Самарской области мужчина не смог продать автомобиль из-за долга за газ

Должник попал под запреты приставов
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: УФССП по Самарской областиФото: УФССП по Самарской области
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Житель Кошкинского района долгое время не платил за газ и в итоге накопил долг почти в 60 тысяч рублей. Вспомнить об этом «маленьком упущении» мужчине помогли приставы, когда наложили запрет на продажу его автомобиля.

- Должник проигнорировал требования о явке на прием в отдел. Приставы выяснили, что у него есть банковский счет и что он владеет двумя автомобилями. Деньги взыскали в счет погашения задолженности, но их не хватило, поэтому был наложен запрет на регистрационные действия в отношении транспортных средств, - сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.

Сразу после этого должник сам пришел к судебным приставам. Оказалось, что он решил продать один из своих автомобилей, но не смог этого сделать из-за запрета. Мужчина не стал откладывать в долгий ящик оплату долга и в короткий срок погасил его. В результате все ограничения с него были сняты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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