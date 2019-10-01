2019-10-01T14:04:31+03:00
Умные вещи

Самарцы получили бесплатный доступ к 55 тысячам электронных книг

МТС увеличила каталог книг и аудиокниг в приложении «МТС Библиотека» на 50% и расширила аудиторию приложения
Борис БРИТВА
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Самарские абоненты всех операторов связи получили возможность читать популярные новинки и бестселлеры по подписке через приложение «МТС Библиотека» и на сайте books.mts.ru. В сервисе доступны 185 тысяч электронных книг, более 55 тысяч – бесплатно, 35 тысяч аудиокниг, а также каталог популярных электронных газет и журналов. В библиотеке можно слушать книги Дэна Брауна и Бориса Акунина, Стивена Хокинга и Илона Маска, Энтони Робинса и Михаила Лабковского.

Тем, кто хочет иметь неограниченный доступ к ресурсам «МТС-Библиотеки» и не ограничиваться списком бесплатной литературы, могут оформить один из трех доступных вариантов абонементов-подписок – «Книги», «Аудио» или «Пресса». Стоимость абонементов – от семи рублей в день за доступ к многотысячному каталогу. Клиенты МТС могут платить как за день чтения или прослушивания, так и помесячно, мобильный интернет-трафик при чтении и скачивании книг в приложении, а также на сайте books.mts.ru бесплатный. Оплатить подписку можно банковской картой или с мобильного счёта. Клиенты других операторов могут воспользоваться ежемесячной подпиской и оплачивать абонементы банковской картой. Пользователи, оформившие подписку, получают рекомендации и подборки на основе своих предпочтений, возможность читать и слушать книги офлайн, настраивать режим чтения.

Оформить абонемент можно в приложении «МТС Библиотека», а также на сайте сервиса в разделах абонементы. Подробности по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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