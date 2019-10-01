2019-10-01T14:19:02+03:00
Общество

В Самарской области по ТВ покажут спектакли финалистов конкурса «Театральное Приволжье»

Постановки молодежных коллективов будут транслировать в течение 28 дней
Илона МАЙСКАЯ
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Фото: фестиваль "Театральное Приволжье"Фото: фестиваль "Театральное Приволжье"Фото: vk.com
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Во вторник, 1 октября, в Самарской области и еще 13 регионах Приволжского федерального округа стартует одновременная трансляция спектаклей фестиваля «Театральное Приволжье». Напомним, участниками этого проекта, который проводится по инициативе полпреда президента РФ в ПФО Игоря Комарова, являются школьные и студенческие коллективы.

- Спектакли лучших молодежных трупп будут транслироваться в течение 28 дней в прайм-тайм на региональных каналах на 21 кнопке и на информационном канале кабельной сети «Дом.ру», - сообщает пресс-служба полпреда президента РФ.

Отметим, что победители фестиваля, которые займут первые места в своих категориях, получат по 200 тысяч рублей на постановку новых спектаклей. Тем, кто займет вторые места, предусмотрен приз в 140 тысяч рублей, а за третьи места — по 100 тысяч рублей. Также призы получат лучшие актеры и режиссеры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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