Батареи нагрелись не везде: в Самаре теплоэнергеикам поручили быстрее ремонтировать повреждения на трубах

СЕГОДНЯ 14:59 2019-10-01T15:01:02+03:00

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В мэрии Самары отчитались о ходе подачи тепла в дома и соцучреждения. По состоянию на утро вторника 1 октября, теплом обеспечили около 81% домов — 8270 зданий. К конце сегодняшнего дня батареи должны нагреться еще в 1179 домах.

- Сейчас ситуация с подключением штатная, и в целом процент отапливаемых помещений больше по сравнению с прошлым годом, - отметил на оперативном совещании первый вице-мэр Самары Владимир Василенко.

Как сообщают в городской мэрии, быстрее всего тепло подается в дома жителей Красноглинского, Куйбышевского и Ленинского районов. Там доля отапливаемых домов уже превысила 90%.

Между тем, во время подключения отопления было выявлено 23 повреждения. Большинство — в Железнодорожном, Кировском и Самарском районах. Сейчас их оперативно устраняют. При этом теплоэнергетикам поручили увеличить темпы работ.

ИСТОЧНИК KP.RU