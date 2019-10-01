2019-10-01T15:16:19+03:00
Общество

В Самаре у «Ракеты» торжественно откроют новый памятник

Это будет бронзовая фигура конструктора Дмитрия Козлова
Анастасия ФИЛАТОВА
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Памятник изготовил известный скульптор Карен СаркисовПамятник изготовил известный скульптор Карен Саркисов
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В среду, 2 октября, в Самаре состоится торжественное открытие нового памятника. Его установят около музея «Самара Космическая».

Это будет бронзовая фигура конструктора ракетно-космической техники Дмитрия Козлова. Памятник решили изготовить в честь 100-летия со дня рождения известного ученого.

Напомним, что автором памятника выступил скульптор Карен Саркисов. Он стал победителем конкурса на его изготовление. Высота фигуры составит 3 метра, а гранитного постамента — еще 2 метра. Также у памятника будет выполнена декоративная стенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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