В Самаре у «Ракеты» торжественно откроют новый памятник
Это будет бронзовая фигура конструктора Дмитрия Козлова
Памятник изготовил известный скульптор Карен Саркисов
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В среду, 2 октября, в Самаре состоится торжественное открытие нового памятника. Его установят около музея «Самара Космическая».
Это будет бронзовая фигура конструктора ракетно-космической техники Дмитрия Козлова. Памятник решили изготовить в честь 100-летия со дня рождения известного ученого.
Напомним, что автором памятника выступил скульптор Карен Саркисов. Он стал победителем конкурса на его изготовление. Высота фигуры составит 3 метра, а гранитного постамента — еще 2 метра. Также у памятника будет выполнена декоративная стенка.
ИСТОЧНИК KP.RU