В Самарской области построят железнодорожную ветку к ОЭЗ «Тольятти»

СЕГОДНЯ 15:46 2019-10-01T15:46:04+03:00

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В Самарской области построят железнодорожные пути к особой экономической зоне «Тольятти». Займется этим компания «РЖД». Во вторник, 1 октября, между ней и правительством Самарской области на V стратегическом форуме «Транспортная инфраструктура России» было подписано соответствующее соглашение.

- Я благодарен коллегам за то, что они внимательно отнеслись к нашим предложениям, расчетам, за то, что они увидели синергию от реализации этого проекта, в том числе и для развития региона и ОЭЗ «Тольятти». Благодаря этой железнодорожной ветке будет возможна реализация проекта по открытию «Магнитогорским металлургическим комбинатом» филиала в ОЭЗ и других инвестпроектов, - отметил губернатор Дмитрий Азаров.

Согласно концессионному соглашению, заключенному на основе государственно-частного партнерства, «РЖД» должны построить железнодорожные пути протяженностью 13,9 км. Они будут использоваться для грузового сообщения между станцией Тольятти Куйбышевской железной дороги и территорией ОЭЗ «Тольятти». Проект уже включили в инвестиционную программу на 2019 год. На строительство новой железнодорожной ветки выделили 910,6 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU