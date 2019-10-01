Ехал на пробитых колесах: в Самаре артист-баянист попался пьяным за рулем
Вечером в понедельник, 30 сентября, заметили на дорогах Самары странного водителя. Мужчина ехал на автомобиле «Опель» с пробитыми колесами и заметно вилял.
- Горожане увидели, как водитель подъехал к «пивнушке» на пересечении улиц XXII Партсъезда и проспекта Карла Маркса и заказал стаканчик пива. После этого автомобилист поехал на улицу Ново-Вокзальную, с трудом справляясь с управлением, выезжая на газоны и тротуары, - сообщили активисты «Ночного патруля».
Очевидцы передали информацию в полицию. В итоге через некоторое время нарушителя задержал экипаж ДПС. По данным активистов «Ночного патруля», нарушителем оказался артист-баянист Александр Малыхин, который ранее выступал в Государственном Волжском русском народном хоре им. П.М. Милославова. Как отметили в региональном министерстве культуры, сейчас он там уже не работает.
У автомобилиста были явные признаки алкогольного опьянения, однако от прохождения медицинского освидетельствования он отказался. По предварительным данным, мужчина уже привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом состоянии. Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела по статье 264.1 УК РФ.
В Самаре задержали пьяного водителя "Опеля".Видео: "Ночной Патруль"
ИСТОЧНИК KP.RU