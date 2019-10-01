2019-10-01T16:08:12+03:00
Происшествия

Ехал на пробитых колесах: в Самаре артист-баянист попался пьяным за рулем

По словам очевидцев, мужчина заехал в «пивнушку» и купил себе стаканчик пенного напитка [видео]
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Автомобилист не мог удержать машину на дороге, заезжая то на газоны, то на тротуарыАвтомобилист не мог удержать машину на дороге, заезжая то на газоны, то на тротуарыФото: Скриншот с видео
Изменить размер текста:

Вечером в понедельник, 30 сентября, заметили на дорогах Самары странного водителя. Мужчина ехал на автомобиле «Опель» с пробитыми колесами и заметно вилял.

- Горожане увидели, как водитель подъехал к «пивнушке» на пересечении улиц XXII Партсъезда и проспекта Карла Маркса и заказал стаканчик пива. После этого автомобилист поехал на улицу Ново-Вокзальную, с трудом справляясь с управлением, выезжая на газоны и тротуары, - сообщили активисты «Ночного патруля».

Очевидцы передали информацию в полицию. В итоге через некоторое время нарушителя задержал экипаж ДПС. По данным активистов «Ночного патруля», нарушителем оказался артист-баянист Александр Малыхин, который ранее выступал в Государственном Волжском русском народном хоре им. П.М. Милославова. Как отметили в региональном министерстве культуры, сейчас он там уже не работает.

У автомобилиста были явные признаки алкогольного опьянения, однако от прохождения медицинского освидетельствования он отказался. По предварительным данным, мужчина уже привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом состоянии. Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела по статье 264.1 УК РФ.

В Самаре задержали пьяного водителя "Опеля".Видео: "Ночной Патруль"

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Октябрьске троих подростков наказали рублем за кражу 400 метров кабеля с вагонов
В Самарской области построят железнодорожную ветку к ОЭЗ «Тольятти»
Цифровые таланты из Сибири получили 500 тыс. рублей на развитие «умного ЖКХ»
В Самаре у «Ракеты» торжественно откроют новый памятник
Батареи нагрелись не везде: в Самаре теплоэнергеикам поручили быстрее ремонтировать повреждения на трубах
В Самаре завершился фестиваль «Волга театральная»
Самарцев вновь предупреждают о сильном ветре и дожде
В Самарской области по ТВ покажут спектакли финалистов конкурса «Театральное Приволжье»
Самарцы получили бесплатный доступ к 55 тысячам электронных книг
В Самарской области самоходный каток задавил насмерть рабочего
В Самарской области мужчина не смог продать автомобиль из-за долга за газ
«СИБУР Тольятти» стал победителем конкурса «5 звезд. Лидеры химической промышленности»
Ни серпа, ни молота: в областных архивах нашли проект строительства самарской фабрики-кухни 1929 года
Будем здоровы: самарским медикам добавят денег на зарплаты