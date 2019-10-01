2019-10-01T16:24:06+03:00
Происшествия

В Октябрьске троих подростков наказали рублем за кражу 400 метров кабеля с вагонов

Молодые люди сдавали похищенное в пункты приема металлолома, получая за это деньги
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Сызранское ЛО МВД России на транспортеФото: Сызранское ЛО МВД России на транспорте
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Октябрьский городской суд вынес приговор троим подросткам, которые попались на краже медных кабелей с вагонов поездов.

- Трое молодых людей в возрасте 16-18 лет с мая 2019 года неоднократно похищали медные кабели. Они успели разоборудовать пять вагонов, похитив с них около 400 метров кабеля. Похищенное они сдавали в пункт приема металлолома, - сообщили в пресс-службе Сызранского ЛО МВД России на транспорте.

Сумма причиненного железнодорожникам ущерба составила около 45 тысяч рублей. Суд решил наказать подростков штрафом. Им придется заплатить от 6 до 10 тысяч рублей. К слову, причиненный ущерб уже полностью возмещен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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