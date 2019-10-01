2019-10-01T18:31:48+03:00
Происшествия

Под Самарой дорожного рабочего раздавил каток

Мужчина-машинист неудачно вышел из кабины своего асфальтоукладочного средства
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Каток раздавил мужчину насмертьКаток раздавил мужчину насмерть
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В Самарской области, в Безенчукском района погиб машинист самоходного катка. Он вышел из кабины прямо на дорогу, не заглушив машину, и попал под передний валец. Помощь медиков ему уже не понадобилась - работник скончался сразу же, на месте.

- Мужчина работал в компании АО "Балтийская строительная компания - СПб", - сообщили в министерстве труда Самарской области.

Также в ведомстве предупреждают, что для избежания несчастных случаев нужно соблюдать правила охраны труда, обеспечивать безопасность работников при эксплуатации оборудования. Сейчас проводится проверка по факту несчастного случая. Семья мужчины должна получить компенсацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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