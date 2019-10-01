Он же с детьми работает! В Отрадном просят отстранить от работы учителя, которого подозревают в преступлении

СЕГОДНЯ 20:05 2019-10-01T22:22:45+03:00

Сейчас в отношение педагога расследуют уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности

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В Отрадном прокуратура потребовала отстранить от работы учителя, которого подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Против мужчины завели уголовное дело, сейчас ведется его расследование. По закону до вынесения приговора или до отмены уголовного преследования, работать в школе такой педагог не может.

- Уголовное дело было возбуждено еще в августе 2019 года. Прокуратура вынесла представление директору с требованием отстранить учителя от работы на время разбирательств, - сообщили в прокуратуре Самарской области.

Ведомство не сообщает, в чем именно подозревают учителя. Однако уточняют, что правонарушение относится к преступлениям против жизни и здоровья.

ИСТОЧНИК KP.RU