Самарские рыбаки получили 15 тыс. евро за трех карпов, но не взяли деньги

СЕГОДНЯ 22:16 2019-10-01T22:20:23+03:00

Все деньги, которые они выиграли на конкурсе, мужчины отдали в фонд развития детского рыболовного спорта

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Рыбаки из Самарской области Алексей Третьяков и Евгений Киселев удивил богатым уловом всю Европу. Мужчины выиграли соревнования World Carp Classic 2019. Они проходили на озере Lac de Madin во Франции. Выловленные карпы весом 67,9 килограмм оказались самыми огромными среди всех других рыбешек, выуженных рыболовами со всей Европы. Но следующий их поступок еще больше удивил организаторов.

- Итак, российская пара выиграла чемпионат и пожертвовала весь призовой фонд в развитие детской рыбалки. Мы просто ошеломлены! - написали они на официальной странице в фейсбуке.

Призовой фонд конкурса составил 15 тыс. евро. Именно от этих денег и отказались самарские рыбаки.

- Это не то, что о русских пишут в новостях, это по-настоящему тот дух, который у них есть, - пишут в откликах иностранцы, поздравляя ребят. - Это щедрый жест!

ИСТОЧНИК KP.RU