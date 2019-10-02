2019-10-02T08:33:20+03:00
Спорт

Самарский ХК ЦСК ВВС не смог обыграть «Горняк» в матче ВХЛ

За всю игру «летчики» не забили ни одной шайбы
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ХК ЦСК ВВСФото: ХК ЦСК ВВС
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Во вторник, 1 октября, в Самаре прошел матч ВХЛ — Кубок Шелкового пути между местным ХК ЦСК ВВС и «Горняком» (Учалы). К сожалению, «летчикам» не удалось обыграть своего соперника.

Счет в матче был открыт на 9 минуте. Первую шайбу самарцам забил Жукенов. Во втором периоде гости увеличили отрыв. На 22 минуте отличился Протапович. Третий гол игроки «Горняка» забили на 31 минуте. Автором стал Галыгин. За всю встречу самарцы так и не смогли распечатать ворота гостей.

- Соперник забил нам все хорошие голы. Они заслуженно победили. Не можем мы с ними никак справиться. Ну, нет у нас таких игроков, чтобы обыгрывать соперников на мастерстве – нет, - прокомментировал матч тренер ЦСК ВВС Александр Соколов.

По итогам этой встречи самарская команда по-прежнему остается на 6 месте в турнирной таблице. Как сообщает пресс-служба клуба, следующий матч «летчики» проведут в четверг, 3 октября. Их соперником станет «Южный Урал» из Орска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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