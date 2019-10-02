Перебегал дорогу на «красный»: в Тольятти девушка на «Калине» сбила на «зебре» подростка
Вечером во вторник, 1 октября, на улице 40 лет Победы в Тольятти произошло ДТП с участием подростка. Примерно в 19:50 около дома № 69 под колеса автомобиля «Лада Калина» угодил 17-летний парень.
- За рулем легковушки находилась 25-летняя девушка. Она двигалась со стороны улицы Маршала Жукова в направлении улицы Свердлова, когда на дорогу вышел молодой человек. По словам автомобилистки, он пересекал дорогу по пешеходному переходу, но на запрещающий сигнал светофора, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в ГУ МВД по Самарской области.
В результате случившегося подросток получил травму ноги. Его госпитализировали в больницу. Сейчас полицейские проводят по факту ДТП проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU