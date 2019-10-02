2019-10-02T08:44:44+03:00
Происшествия

Перебегал дорогу на «красный»: в Тольятти девушка на «Калине» сбила на «зебре» подростка

Молодой человек получил серьезную травму ноги
Анастасия ФИЛАТОВА
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Автомобилистка не смогла избежать столкновения с пешеходом-нарушителемАвтомобилистка не смогла избежать столкновения с пешеходом-нарушителемФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Вечером во вторник, 1 октября, на улице 40 лет Победы в Тольятти произошло ДТП с участием подростка. Примерно в 19:50 около дома № 69 под колеса автомобиля «Лада Калина» угодил 17-летний парень.

- За рулем легковушки находилась 25-летняя девушка. Она двигалась со стороны улицы Маршала Жукова в направлении улицы Свердлова, когда на дорогу вышел молодой человек. По словам автомобилистки, он пересекал дорогу по пешеходному переходу, но на запрещающий сигнал светофора, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося подросток получил травму ноги. Его госпитализировали в больницу. Сейчас полицейские проводят по факту ДТП проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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