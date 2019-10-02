Тольяттинская «Лада» одержала победу над «Южным Уралом» со счетом 6:3

СЕГОДНЯ 09:00 2019-10-02T09:03:07+03:00

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Во вторник, 1 октября, в ледовом дворце «Лада Арена» в Тольятти состоялся матч ВХЛ — Кубок Шелкового пути. Играли местная «Лада» и «Южный Урал» из Орска. Матч вышел богатым на шайбы. Только хозяева забили в ворота своего противника шесть голов, правда, пропустив при этом три раза.

Счет в матче открыли игроки «Лады». Уже в первом периоде они забили две шайбы. Отличились Игорь Угольников и Артем Артемов. В начале второго периода Илья Иванов из «Южного Урала» сократил счет до 2:1, но через некоторое время игрок «Лады» Вячеслав Андрющенко увеличил открыв. На старте третьего периода гости с интервалом в 38 секунд забросили в ворота тольяттинцев две шайбы.

Несмотря на то, что хоккеисты из Орска сравняли счет, «Лада» все-таки смогла вырваться вперед. В конце матча тольяттинцы забили еще два гола. Сначала ворота противника поразил Артурс Озолиньш, а потом Александр Тимирев.

Победа в матче позволила тольяттинцам подняться в турнирной таблице на первое место. Как сообщает пресс-служба клуба, следующий матч команда проведет в четверг, 3 октябрь, в Тольятти против «Челмета».

ИСТОЧНИК KP.RU