2019-10-02T09:03:07+03:00
Спорт

Тольяттинская «Лада» одержала победу над «Южным Уралом» со счетом 6:3

Теперь тольяттинцы занимают первое место в турнирной таблице
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: ХК "Лада"Фото: ХК "Лада"
Изменить размер текста:

Во вторник, 1 октября, в ледовом дворце «Лада Арена» в Тольятти состоялся матч ВХЛ — Кубок Шелкового пути. Играли местная «Лада» и «Южный Урал» из Орска. Матч вышел богатым на шайбы. Только хозяева забили в ворота своего противника шесть голов, правда, пропустив при этом три раза.

Счет в матче открыли игроки «Лады». Уже в первом периоде они забили две шайбы. Отличились Игорь Угольников и Артем Артемов. В начале второго периода Илья Иванов из «Южного Урала» сократил счет до 2:1, но через некоторое время игрок «Лады» Вячеслав Андрющенко увеличил открыв. На старте третьего периода гости с интервалом в 38 секунд забросили в ворота тольяттинцев две шайбы.

Несмотря на то, что хоккеисты из Орска сравняли счет, «Лада» все-таки смогла вырваться вперед. В конце матча тольяттинцы забили еще два гола. Сначала ворота противника поразил Артурс Озолиньш, а потом Александр Тимирев.

Победа в матче позволила тольяттинцам подняться в турнирной таблице на первое место. Как сообщает пресс-служба клуба, следующий матч команда проведет в четверг, 3 октябрь, в Тольятти против «Челмета».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Октябрьске водитель «пятерки» влетел в дерево и отправился вместе с пассажиром в больницу
Перебегал дорогу на «красный»: в Тольятти девушка на «Калине» сбила на «зебре» подростка
Самарский ХК ЦСК ВВС не смог обыграть «Горняк» в матче ВХЛ
В Самарской области ищут пропавшую 17-летнюю девушку
Ни копейкой меньше! Глава Октябрьска не хочет отдавать зарплату и привилегии
Самарские рыбаки получили 15 тыс. евро за трех карпов, но не взяли деньги
Самарским дольщикам помогут федеральными деньгами
Он же с детьми работает! В Отрадном просят отстранить от работы учителя, которого подозревают в преступлении
Под Самарой дорожного рабочего раздавил каток
"Помянуть его по-нашему, по туристски": Самарская экспедиция добралась до места гибели Валерия Грушина на реке Уде
Житель Новокуйбышевска продал ПО на флешке за 2,3 млн рублей и попал под суд
В Октябрьске троих подростков наказали рублем за кражу 400 метров кабеля с вагонов
Ехал на пробитых колесах: в Самаре артист-баянист попался пьяным за рулем
В Самарской области построят железнодорожную ветку к ОЭЗ «Тольятти»
Цифровые таланты из Сибири получили 500 тыс. рублей на развитие «умного ЖКХ»
В Самаре у «Ракеты» торжественно откроют новый памятник
Батареи нагрелись не везде: в Самаре теплоэнергетикам поручили быстрее ремонтировать повреждения на трубах
В Самаре завершился фестиваль «Волга театральная»
Самарцев вновь предупреждают о сильном ветре и дожде
В Самарской области по ТВ покажут спектакли финалистов конкурса «Театральное Приволжье»
Самарцы получили бесплатный доступ к 55 тысячам электронных книг
В Самарской области самоходный каток задавил насмерть рабочего
В Самарской области мужчина не смог продать автомобиль из-за долга за газ
«СИБУР Тольятти» стал победителем конкурса «5 звезд. Лидеры химической промышленности»
Ни серпа, ни молота: в областных архивах нашли проект строительства самарской фабрики-кухни 1929 года
Будем здоровы: самарским медикам добавят денег на зарплаты