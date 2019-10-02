В Октябрьске водитель «пятерки» влетел в дерево и отправился вместе с пассажиром в больницу
Во вторник, 1 октября, около 16:00 на улице Урицкого в Октябрьске произошло серьезное ДТП. Там в районе дома № 13 «пятерка» влетела в дерево.
- За рулем автомобиля ВАЗ-2105 находился 40-летний мужчина. Он, двигаясь со стороны улицы Чапаева в направлении улицы Кирова, не выбрал безопасную скорость и наехал на дерево, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в ГУ МВД по Самарской области.
В результате произошедшего пострадали два человека: водитель «пятерки» и его 35-летний пассажир. Обоих в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. Сейчас по факту аварии проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU