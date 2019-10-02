В Октябрьске водитель «пятерки» влетел в дерево и отправился вместе с пассажиром в больницу

СЕГОДНЯ 09:23 2019-10-02T09:23:52+03:00

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Во вторник, 1 октября, около 16:00 на улице Урицкого в Октябрьске произошло серьезное ДТП. Там в районе дома № 13 «пятерка» влетела в дерево.

- За рулем автомобиля ВАЗ-2105 находился 40-летний мужчина. Он, двигаясь со стороны улицы Чапаева в направлении улицы Кирова, не выбрал безопасную скорость и наехал на дерево, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в ГУ МВД по Самарской области.

В результате произошедшего пострадали два человека: водитель «пятерки» и его 35-летний пассажир. Обоих в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. Сейчас по факту аварии проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU