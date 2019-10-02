Получат помощь: Самарской области дадут федеральные деньги на решение проблем дольщиков

СЕГОДНЯ 09:43 2019-10-02T09:43:07+03:00

В регионе нужно достроить еще 16 домов, на это нужно почти 5 млрд рублей

Изменить размер текста: A A

Обманутые дольщики Самарской области получат помощь от федерального правительства. Регион вошел в число приоритетных субъектов РФ по удовлетворению прав этой категории граждан. Об этом стало известно во вторник, 1 октября, на встрече губернатора Дмитрия Азарова с генеральным директором Фонда защиты прав дольщиков Олегом Говоруном.

- Самарской области будет оказана существенная финансовая помощь на удовлетворение прав обманутых дольщиков и на завершение работ по строительству проблемных домов из федерального бюджета, - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Сейчас в Самарской области необходимо завершить строительство 16 проблемных долевок. По предварительной оценке, на это потребуется 4,8 млрд рублей. К слову, на решение проблем обманутых дольщиков в региональном бюджете предусмотрено уже 316 млн рублей. По словам губернатора Дмитрия Азарова, до конца 2019 года в регионе будет решен вопрос еще 5 проблемных домов. В свои квартиры смогут въехать около 500 семей.

ИСТОЧНИК KP.RU