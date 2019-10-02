Перебирается в Москву: прокурор Самарской области Константин Букреев получил новую должность
Прокурор Самарской области Константин Букреев отправляется в Москву. Он получил новую должность. Указом президента РФ от 30 сентября Константин Букреев назначен главой Московской межрегиональной транспортной прокуратуры. Этот пост ему предстоит занимать в течение 5 лет.
Напомним, что Константин Букреев трудился на должности прокурора Самарской области с октября 2016 года. До этого он занимал пост начальника управления Генеральной прокуратуры РФ в Центральном федеральном округе.
Насколько известно, исполняющим обязанности прокурора региона стал Игорь Харитонов, который с февраля 2019 года работал в должности первого заместителя.
ИСТОЧНИК KP.RU