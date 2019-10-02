Захотел алкоголя: в Новокуйбышевске заключенного будут судить за взятку сотруднику колонии

СЕГОДНЯ 10:18 2019-10-02T10:19:08+03:00

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Осужденному, который отбывает наказание в исправительной колонии № 13, грозит новый срок. Мужчину обвиняют в даче взятки сотруднику учреждения. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

- По версии следствия, 24 апреля 2019 года осужденный через посредника передал 11 тысяч рублей сотруднику колонии. За эти деньги работник исправительного учреждения должен был передать ему телефон и алкогольную продукцию, - рассказали следователи.

Недавно правоохранители Новокуйбышевска завершили расследование уголовного дела и передали его на рассмотрение в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU