2019-10-02T10:19:08+03:00
Происшествия

Захотел алкоголя: в Новокуйбышевске заключенного будут судить за взятку сотруднику колонии

Мужчина пытался подкупить работника ИК 11 тысячами рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
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Осужденному грозит новый срокОсужденному грозит новый срокФото: Архив "КП"
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Осужденному, который отбывает наказание в исправительной колонии № 13, грозит новый срок. Мужчину обвиняют в даче взятки сотруднику учреждения. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

- По версии следствия, 24 апреля 2019 года осужденный через посредника передал 11 тысяч рублей сотруднику колонии. За эти деньги работник исправительного учреждения должен был передать ему телефон и алкогольную продукцию, - рассказали следователи.

Недавно правоохранители Новокуйбышевска завершили расследование уголовного дела и передали его на рассмотрение в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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