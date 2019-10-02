2019-10-02T10:33:15+03:00
Общество

Долг в 70 тысяч рублей не пустил жительницу Самарской области за границу

Задолженность перед налоговой помешала женщине выехать за пределы страны
Анастасия ФИЛАТОВА
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Запрет помог женщине вспомнить о долге по налогамЗапрет помог женщине вспомнить о долге по налогамФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Жительница Красноармейского района попала под запрет судебных приставов. Женщина накопила долг в 70 тысяч рублей и не смогла улететь за границу.

- Должницу предупредили о необходимости погашения задолженности, но она так ничего не оплатила. В связи с этим ей временно запретили выезжать за пределы страны, - сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.

Как выяснилось, женщина в ближайшее время планировала улететь за границу, и наложенное на нее ограничение ей сильно помешало осуществить задуманное. В итоге она сразу же нашла деньги для налоговой и полностью погасила долг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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