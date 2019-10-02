Татуировщик-чернокнижник из Тольятти стал участником «Битвы экстрасенсов»

СЕГОДНЯ 10:55 2019-10-02T11:49:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Татуировщик из Тольятти пробился на мистическое шоу «Битва экстрасенсов», которое транслируется на телеканале ТНТ. 22-летний Дмитрий Матвеев стал одним из 13 участников нового юбилейного шоу передачи.

Молодой человек называет себя чернокнижником. По его словам, присутствие потусторонних сил он ощутил три года назад, когда нашел рукописи своего прапрадеда. Чтобы узнать всю информацию о человеке, ему достаточно посмотреть в глаза.

Недавно на телеэкраны вышел первый выпуск нового сезона «Битвы». Уже там молодой человек сумел показать отличные результаты, правда, не сразу. В первую свою попытку человека в багажнике он не нашел, но был очень близок, поэтому ему решили дать еще один шанс. Вторая попытка была удачнее — машину с человеком в багажнике Дмитрий угадал правильно, чему был несказанно рад. Он смог удивить не только зрителей, но и скептика Сергея Сафронова.

К слову, недавно съемочная группа проекта приезжала в Тольятти. Что именно они снимали в Автограде, пока не известно, по, по словам местных жителей, сюжет будет связан с гибелью молодого парня.

ИСТОЧНИК KP.RU