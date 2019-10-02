2019-10-02T11:14:55+03:00
Общество

В Самаре в состав школы № 146 войдет детский сад

Городская мэрия решила объединить эти два учреждения
Анастасия ФИЛАТОВА
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И школа, и детский сад находятся в поселке ПрибрежныйИ школа, и детский сад находятся в поселке ПрибрежныйФото: Яндекс.Карты
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В Самаре решили реорганизовать два образовательных учреждения. Речь идет о школе № 146, которая находится на улице Звездной, и о детском саде № 345, который расположен на улице Парусной в поселке Прибрежный. Об этом говорится в постановлении главы Самары Елены Лапушкиной.

- В целях оптимизации системы образования Самары и повышения качества предоставляемых услуг постановляю присоединить детский сад № 345 к школе № 146, - говорится в документе, опубликованном на сайте городской мэрии.

Все права и обязанности детского сада перейдут школе № 146. Реорганизацию проводят для совершенствования внутренней структуры учреждений, оптимизации расходов на их содержание и для более эффективного использования ресурсов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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