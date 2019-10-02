2019-10-02T11:24:08+03:00
Общество

В Самарской области ищут благородных людей, чтобы наградить

В регионе продолжают искать кандидатов акции «Благородство 2019»
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Кандидатов могут представить как частные лица, так и организации или СМИ.Кандидатов могут представить как частные лица, так и организации или СМИ.Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Самарской области принимают заявки на акцию «Благородство 2019». Организаторы ищут истории о людях, которые совершили благородные поступки, проявили бескорыстие, сострадание и любовь к ближнему.

- Если вы знаете тех, кто совершает добрые дела, и чьи поступки достойны внимания и поощрения, напишите нам. Пришлите в оргкомитет акции заявку о кандидате, указав Ф.И.О., возраст кандидата, краткое описание поступка. Не забудьте написать контакты этого человека (адрес, телефон) и прислать его фотографию. Если о герое выходили статьи или видеосюжеты, пришлите, пожалуйста, и эти материалы (или ссылки на страницы Интернета, где эта информация опубликована), - рассказали в Союзе журналистов Самарской области – организаторе акции.

Кандидатов могут представить как частные лица, так и организации или СМИ. Заявки принимают до 21 октября по адресу: 443001 г. Самара, ул. Самарская, 179, Дом журналиста. (тел. (846) 332-68-39, 332-57-94, 332-02-72) или по e-mail: blagorodstvo2019@mail.ru .

Акция "Благородство 2019".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Тамбовский волк» и «Талая» привели жителя Октябрьска к уголовному делу
Чемпионат по моделированию бровей и маникюру: в Самаре пройдет выставка индустрии красоты
В Самарской области мужчина под видом грибника охотился на барсука
Билеты на матчи «Крыльев Советов» с «Зенитом» и «Рубином» на стадионе «Самара Арена»: цены, где купить
В Самаре в состав школы № 146 войдет детский сад
Татуировщик-чернокнижник из Тольятти стал участником «Битвы экстрасенсов»
В Самаре в «Кошелев-проекте» посадили аллею из 72 деревьев
Долг в 70 тысяч рублей не пустил жительницу Самарской области за границу
Захотел алкоголя: в Новокуйбышевске заключенного будут судить за взятку сотруднику колонии
Перебирается в Москву: прокурор Самарской области Константин Букреев получил новую должность
Получат помощь: Самарской области дадут федеральные деньги на решение проблем дольщиков
В Октябрьске водитель «пятерки» влетел в дерево и отправился вместе с пассажиром в больницу
Тольяттинская «Лада» одержала победу над «Южным Уралом» со счетом 6:3
Перебегал дорогу на «красный»: в Тольятти девушка на «Калине» сбила на «зебре» подростка
Самарский ХК ЦСК ВВС не смог обыграть «Горняк» в матче ВХЛ
В Самарской области ищут пропавшую 17-летнюю девушку
Ни копейкой меньше! Глава Октябрьска не хочет отдавать зарплату и привилегии
Самарские рыбаки получили 15 тыс. евро за трех карпов, но не взяли деньги