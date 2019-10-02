В Самарской области ищут благородных людей, чтобы наградить

СЕГОДНЯ 11:24 2019-10-02T11:24:08+03:00

Кандидатов могут представить как частные лица, так и организации или СМИ. Фото: Архив "КП"

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В Самарской области принимают заявки на акцию «Благородство 2019». Организаторы ищут истории о людях, которые совершили благородные поступки, проявили бескорыстие, сострадание и любовь к ближнему.

- Если вы знаете тех, кто совершает добрые дела, и чьи поступки достойны внимания и поощрения, напишите нам. Пришлите в оргкомитет акции заявку о кандидате, указав Ф.И.О., возраст кандидата, краткое описание поступка. Не забудьте написать контакты этого человека (адрес, телефон) и прислать его фотографию. Если о герое выходили статьи или видеосюжеты, пришлите, пожалуйста, и эти материалы (или ссылки на страницы Интернета, где эта информация опубликована), - рассказали в Союзе журналистов Самарской области – организаторе акции.

Кандидатов могут представить как частные лица, так и организации или СМИ. Заявки принимают до 21 октября по адресу: 443001 г. Самара, ул. Самарская, 179, Дом журналиста. (тел. (846) 332-68-39, 332-57-94, 332-02-72) или по e-mail: blagorodstvo2019@mail.ru .

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/735365" frameborder="0"></iframe> Акция "Благородство 2019".

ИСТОЧНИК KP.RU