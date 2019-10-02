Билеты на матчи «Крыльев Советов» с «Зенитом» и «Рубином» на стадионе «Самара Арена»: цены, где купить
Стартовала продажа билетов на матч 14 тура РПЛ «Крылья Советов» - «Зенит», который пройдет 27 октября в 13:00 на стадионе «Самара Арена». Приобрести билеты можно будет на сайте самарского клуба и в кассах Самары и Тольятти. Цены на билеты будут начинаться от 400 рублей.
Так, билеты на матч с «Зенитом» будут продавать в клубных магазинах «Крыльев Советов»: на стадионе «Металлург» (улица Строителей, 1) и в ТЦ «Сила спорта» (Московское шоссе, 17), а также в кассах по адресам:
- БЦ «Москва», Московское шоссе, 55, офис 722, 7 этаж;
- ОДО, ул. Шостаковича, 7;
- ТЦ «Айсберг», ул. Дачная, 2, (1 этаж со стороны Московского шоссе);
- ТРК «Амбар», Южное шоссе, 5 (1 этаж, галерея вдоль ГМ «Ашан», прямо);
- ТРК «Вива Лэнд», пр. Кирова, 147;
- ТД «Захар», ул. Ново-Садовая, 106 (1 этаж, от входа в ТЦ направо);
- КРЦ «Звезда», ул. Ново-Садовая, 106Г;
- ТРК «Космопорт», ул. Дыбенко, 30;
- ТРЦ «Мега Сити», ул. Ново-Садовая, 160М;
- МОЛЛ «Парк Хаус», Московское шоссе, 81А;
- ТЦ «Русь на Волге», Московское шоссе, 15Б (вход со стороны Московского шоссе прямо, под эскалатором);
- ТЦ «Самолет», Московское шоссе, 185А;
- ДК Тольятти, бульвар Ленина, 1;
- ТЦ «Вавилон», ул. Ульяновская, 18;
- ТЦ «Аквариум», ул. Мичурина, 15;
- ТЦ «Апельсин», ул. Ново-Садовая, 305а.
В этих же кассах можно будет купить и билеты на матч с «Рубином», который пройдет 4 ноября в 17:30. Стоимость — от 300 рублей.
Как и прежде, приобрести билет за половину стоимости смогут родители детей, инвалиды-колясочники, инвалиды по зрению, инвалиды 1 и 2 групп. Билеты в секторы D113 (½), D115 (½), 1/2 В526, 1/2 В532 продаваться не будут.
ИСТОЧНИК KP.RU