Билеты на матчи «Крыльев Советов» с «Зенитом» и «Рубином» на стадионе «Самара Арена»: цены, где купить

СЕГОДНЯ 11:40 2019-10-02T11:41:40+03:00

Самые дешевые билеты на матчи можно будет купить за 300-400 рублей Фото: Михаил ГОРЮНОВ

В продажу поступили билеты на матч «Крылья Советов» - «Зенит» 27 октября и на матч «Крылья Советов» - «Рубин» 4 ноября, которые пройдут на «Самара Арене»

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Стартовала продажа билетов на матч 14 тура РПЛ «Крылья Советов» - «Зенит», который пройдет 27 октября в 13:00 на стадионе «Самара Арена». Приобрести билеты можно будет на сайте самарского клуба и в кассах Самары и Тольятти. Цены на билеты будут начинаться от 400 рублей.

Так, билеты на матч с «Зенитом» будут продавать в клубных магазинах «Крыльев Советов»: на стадионе «Металлург» (улица Строителей, 1) и в ТЦ «Сила спорта» (Московское шоссе, 17), а также в кассах по адресам:

- БЦ «Москва», Московское шоссе, 55, офис 722, 7 этаж;

- ОДО, ул. Шостаковича, 7;

- ТЦ «Айсберг», ул. Дачная, 2, (1 этаж со стороны Московского шоссе);

- ТРК «Амбар», Южное шоссе, 5 (1 этаж, галерея вдоль ГМ «Ашан», прямо);

- ТРК «Вива Лэнд», пр. Кирова, 147;

- ТД «Захар», ул. Ново-Садовая, 106 (1 этаж, от входа в ТЦ направо);

- КРЦ «Звезда», ул. Ново-Садовая, 106Г;

- ТРК «Космопорт», ул. Дыбенко, 30;

- ТРЦ «Мега Сити», ул. Ново-Садовая, 160М;

- МОЛЛ «Парк Хаус», Московское шоссе, 81А;

- ТЦ «Русь на Волге», Московское шоссе, 15Б (вход со стороны Московского шоссе прямо, под эскалатором);

- ТЦ «Самолет», Московское шоссе, 185А;

- ДК Тольятти, бульвар Ленина, 1;

- ТЦ «Вавилон», ул. Ульяновская, 18;

- ТЦ «Аквариум», ул. Мичурина, 15;

- ТЦ «Апельсин», ул. Ново-Садовая, 305а.

В этих же кассах можно будет купить и билеты на матч с «Рубином», который пройдет 4 ноября в 17:30. Стоимость — от 300 рублей.

Как и прежде, приобрести билет за половину стоимости смогут родители детей, инвалиды-колясочники, инвалиды по зрению, инвалиды 1 и 2 групп. Билеты в секторы D113 (½), D115 (½), 1/2 В526, 1/2 В532 продаваться не будут.

ИСТОЧНИК KP.RU