В Самарской области мужчина под видом грибника охотился на барсука

СЕГОДНЯ 11:57 2019-10-02T12:01:28+03:00

Хитрый "грибник" охотился на барсука с помощью капкана Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Самарской области задержали хитрого браконьера. Мужчина под видом грибника незаконно охотился на барсука с помощью капкана. Об этом сообщает пресс-служба департамента охоты и рыболовства Самарской области.

- Правонарушение зафиксировали фотоловушки 25 сентября. Инспекторы задержали мужчину. Разрешения на добычу барсука у него не оказалось. Приспособления для охоты он прятал в корзине для грибов, - рассказали представители ведомства.

По данному факту было возбуждено административное дело по статье "Нарушение правил охоты". Капкан у мужчины забрали.

ИСТОЧНИК KP.RU