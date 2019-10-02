2019-10-02T12:01:28+03:00
Общество

В Самарской области мужчина под видом грибника охотился на барсука

Браконьера поймали с помощью фотоловушек
Анастасия ФИЛАТОВА
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Хитрый "грибник" охотился на барсука с помощью капканаХитрый "грибник" охотился на барсука с помощью капканаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Самарской области задержали хитрого браконьера. Мужчина под видом грибника незаконно охотился на барсука с помощью капкана. Об этом сообщает пресс-служба департамента охоты и рыболовства Самарской области.

- Правонарушение зафиксировали фотоловушки 25 сентября. Инспекторы задержали мужчину. Разрешения на добычу барсука у него не оказалось. Приспособления для охоты он прятал в корзине для грибов, - рассказали представители ведомства.

По данному факту было возбуждено административное дело по статье "Нарушение правил охоты". Капкан у мужчины забрали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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