В Самарской области мужчина под видом грибника охотился на барсука
Браконьера поймали с помощью фотоловушек
Хитрый "грибник" охотился на барсука с помощью капканаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Самарской области задержали хитрого браконьера. Мужчина под видом грибника незаконно охотился на барсука с помощью капкана. Об этом сообщает пресс-служба департамента охоты и рыболовства Самарской области.
- Правонарушение зафиксировали фотоловушки 25 сентября. Инспекторы задержали мужчину. Разрешения на добычу барсука у него не оказалось. Приспособления для охоты он прятал в корзине для грибов, - рассказали представители ведомства.
По данному факту было возбуждено административное дело по статье "Нарушение правил охоты". Капкан у мужчины забрали.
ИСТОЧНИК KP.RU