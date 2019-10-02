Чемпионат по моделированию бровей и маникюру: в Самаре пройдет выставка индустрии красоты

СЕГОДНЯ 12:04 2019-10-02T12:08:02+03:00

На площадке выставки будет представлено более 100 стендов по всем направлениям. Фото: vk.com/club23351317.

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В Самаре с 3 по 6 октября пройдет 15-ая межрегиональная выставка индустрии красоты «Шарм Profi». Она состоится в выставочном центре «Экспо-Волга» (улица Мичурина, 23а).

- На площадке выставки будет представлено более 100 стендов по всем направлениям. Помимо основной программы на стендах в режиме нон-стоп будут также проходить мастер-классы и лекции. Не забываем про марафон пилингов от компании «Кристи» и невероятные парикмахерские шоу от «Энергии красоты», - рассказали организаторы.

Билет стоит 200 рублей и действует на один день выставки.

В рамках выставки с лекциями выступят известные эксперты, среди которых главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по дерматовенерологии и косметологии Ильдар Шакуров; врач, практикующий косметолог, руководитель Центра естественного омоложения Наталья Ислямов, которая расскажет об основных идеях и методах омоложения. Кроме того, на выставке пройдут чемпионаты по моделированию бровей, по массажу и по маникюру и дизайну ногтей.

Вход открыт для всех желающих. Билет стоит 200 рублей и действует на один день выставки. Все подробности – на сайте.

Публикуется на условиях инфопартнерства.

ИСТОЧНИК KP.RU