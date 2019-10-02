«Тамбовский волк» и «Талая» привели жителя Октябрьска к уголовному делу

СЕГОДНЯ 12:21 2019-10-02T12:21:35+03:00

Бизнесмен продал алкоголь без акцизов в гаражах почти за полмиллиона рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Октябрьске желание подзаработать на продаже алкоголя привело местного жителя к уголовному делу. Мужчина всего лишь продал 7 тысяч бутылок с горячительным напитком, правда, о маркировке акцизными марками он «забыл».

- По версии следствия, в апреле 2019 года житель Октябрьска приобрел 818 бутылок алкоголя с этикетками марки «Гжелка», 1036 бутылок с этикетками марки «Тамбовский волк», 336 бутылок с этикетками марки «Родник Сибири», 4744 бутылки с этикетками марки «Талая», и 666 бутылок марки Finsky Silver, а затем продал их в гаражах за 490 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Октябрьска.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается. Правоохранители устанавливают все детали преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU