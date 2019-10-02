2019-10-02T13:49:26+03:00
Общество

В Самаре реконструируют трамвайный поворот на пересечении улиц Ново-Садовой и Ново-Вокзальной

Сейчас ТТУ ищет того, кто разработает проектную документацию
Анастасия ФИЛАТОВА
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На повороте на улицу Ново-Вокзальную заменят стрелочные переводыНа повороте на улицу Ново-Вокзальную заменят стрелочные переводыФото: Яндекс.Карты
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В Самаре собираются реконструировать трамвайную линию на улице Ново-Садовой. Там в районе пересечения с улицей Ново-Вокзальной установят автоматические стрелочные переводы. Сейчас МП «Трамвайно-троллейбусное управление» Самары ищет подрядчика, который разработает соответствующий проект.

- На трамвайной линии на улице Ново-Садовой нужно заменить 2 существующих ручных стрелочных перевода на автоматические стрелочные переводы Чешского производства и 2 механических стрелочных перевода на аналогичное оборудование. Также при необходимости нужно будет провести переустройство освещения и контактной сети, - говорится в документах на сайте госзакупок.

Победителя электронного аукциона выберут 22 октября. Начальная (максимальная) стоимость контракта составит 2,4 млн рублей. Подрядчику нужно будет разработать проект в течение 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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