Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Рыжиков номинирован на премию «Джентльмен года»

СЕГОДНЯ 13:56 2019-10-02T13:56:01+03:00

За победу он борется с Александром Головиным, Марио Фернандесом и Георгием Джикией

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Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Рыжиков стал номинантом премии «Джентльмен года 2019», которую проводит «Комсомольская правда». Страж ворот самарской команды соперничает с 10-ю другими футболистами РПЛ – Марио Фернандесом и Федором Чаловым из ЦСКА, Александром Головиным из «Монако», Георгием Джикией из «Спартака», Юрием Жирковым из «Зенита», Магомедом Шапи-Сулеймановым из «Краснодара», Алексеем Ионовым из «Ростова», Антоном Шуниным из «Динамо», Антоном и Алексеем Миранчуками из «Локомотива».

- Премия «Джентльмен года» - одна из старейших в российском футболе. Она вручается с 1994 года. Церемония проводится ежегодно, а лауреат облачается в черный смокинг. Приз вручается тому игроку, чье поведение на поле и за его пределами можно назвать джентльменским, - говорится на сайте организатора kp.ru.

В прошлом году победителем стал полузащитник «Спартака», воспитанник Академии имени Коноплева в Тольятти Роман Зобнин.

Голосование пройдет в два этапа. На первом болельщики на сайте «КП» выберут трех претендентов, а на втором победителя среди финалистов определит жюри. Проголосовать можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU