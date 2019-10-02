Многодетному сержанту из Самарской области дали 13,3 млн рублей на жилье

СЕГОДНЯ 14:15 2019-10-02T14:15:04+03:00

Раньше самарским военным такие большие суммы на жилье не выделяли Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Самарской области военный стал обладателем более 13 млн рублей. Такую огромную сумму он получил для строительства или покупки жилья. Об этом сообщает пресс-служба ЦВО.

- Жилищную субсидию в 13,3 млн рублей получил сержант из Рощинского гарнизона. Военнослужащий воспитывает пятерых детей, - рассказал начальник самарского отдела ФГКУ «Центррегионжилье» Игорь Самсонов.

По его словам, такой размер жилищной субсидии — рекордный для Самарской области. Средний же размер составляет 7,5 млн рублей. В этом году он вырос на 1 млн рублей. Это связано с увеличением числа многодетных семей военнослужащих.

ИСТОЧНИК KP.RU