2019-10-02T14:28:00+03:00
Умные вещи

МегаФон будет привлекать молодежь с помощью игр от Blizzard

Клиенты МегаФона смогут оплачивать со счета мобильного телефона услуги сервиса Battle.net и приобретать игры Blizzard на новом портале
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МегаФон первым среди российских телеком-операторов заключил соглашение с компанией Blizzard Entertainment, одним из крупнейших мировых производителей компьютерных игр. Эксперты считают, что такое сотрудничество может расширить потенциальную аудиторию мобильного оператора

Клиенты МегаФона смогут оплачивать со счета мобильного телефона услуги сервиса Battle.net и приобретать игры Blizzard на новом портале «МегаФон Игры». Со 2 октября, на первом этапе сотрудничества, МегаФон предложит своим клиентам сразу 9 продуктов от Blizzard, которые можно приобрести на новом портале «МегаФон Игры»: карты разного номинала для пополнения баланса Battle.net и ключи к играм, среди которых Diablo, Overwatch и World of Warcraft, сообщили в пресс-службе компании.

- Мы рады представить нашим абонентам новую цифровую возможность - доступ к лучшему игровому контенту. Помимо развлечения, это отличный шанс заявить о себе на арене киберспорта, который является одним важных трендов последних лет и развивается с небывалой скоростью и динамикой. Аудитория киберспортивных состязаний в России уже превысила 10 млн человек*, - комментирует директор Самарского отделения Максим Токаренко.

Все покупки пользователи «МегаФон Игры» смогут оплатить со счета своего мобильного телефона, а на цифровые копии популярных игр World of Warcraft: Battle for Azeroth и Overwatch® Legendary Edition будут предоставлены специальные скидки.

В рамках стратегического сотрудничества МегаФон обеспечит своим клиентам бесплатный трафик для игр и сервисов Blizzard, доступных на мобильных платформах, включая одну из самых популярных коллекционных карточных игр на мобильных платформах - Hearthstone®.

Эксперты считают, что МегаФон таким образом может привлечь к себе новую аудиторию, причем не только молодежь, но и людей постарше.

- У обеих компаний в России аудитории схожи по многим параметрам, и один из них - вовлечённость, лояльность бренду. Поэтому выпустив на рынок «МегаФон Игры» с доступом и скидками на самые популярные в мире игры: Diablo, Overwatch и World of Warcraft - МегаФон может переманить к себе какое-то количество аудитории других операторов. Это будут абоненты-геймеры, низколояльные к своим операторам и легкие на подъем, если речь идёт о фишках и бонусах от мирового разработчика игр, - комментирует генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.

- МегаФон продолжает развивать экосистему, которая базируется на мобильной сети, но выходит за пределы классических услуг мобильной связи. Продукты Blizzard имеют миллионную аудиторию, а в сети МегаФона — треть населения страны, понятно, что компании имеют обоюдный интерес. Для МегаФона это также дополнительный источник дохода за счет мобильных платежей за игры, но в России это все еще небольшой рынок,— констатирует гендиректор «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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