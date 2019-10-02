2019-10-02T14:42:25+03:00
Общество

Самарцам пообещали зуб нильского крокодила за имя для кайманчика

Скоро малышу исполнится год, а клички у него до сих пор нет
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Самарский зоопаркФото: Самарский зоопаркФото: vk.com
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У жителей Самары появился шанс бесплатно получить зуб настоящей рептилии — нильского крокодила. Его обещают «добыть» сотрудники Самарского зоопарка в качестве награды за имя для их маленького питомца.

- На следующей неделе нашему малышу — крокодиловому кайманчику исполняется один год, но клички у него до сих пор нет. Предлагаем самарцам придумать ему имя, - написали представители зоопарка на своей странице в соцсети.

Итоги конкурса подведут в день рождения каймана — 10 октября в 14:00. Помимо зуба нильского крокодила, победителю обещают устроить фотосессию с именинником. К слову, в соцсетях самарцы уже вовсю предлагают различные варианты кличек, самая популярная — Гена. Также горожане предлагают назвать каймана Гагасиком, Пафнутием, Осей, Саймоном, Домино, Марчелло, Тотошей или Гогошей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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